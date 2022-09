'Meloni al governo potrebbe levarsi l'abito da agnellino e svelare le sue zanne nazionaliste': la preoccupazione del Nyt (Di venerdì 16 settembre 2022) E' uscito un articolo del New York Times dedicato alla leader di Fratelli d'Italia nel quale si sottolinea come Meloni sia 'la favorita a diventare il prossimo primo ministro'. Il giornale americano ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 settembre 2022) E' uscito un articolo del New York Times dedicato alla leader di Fratelli d'Italia nel quale si sottolinea comesia 'la favorita a diventare il prossimo primo ministro'. Il giornale americano ...

