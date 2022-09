IgNobel 2022 | dal sesso degli scorpioni al ritmo cardiaco di due persone innamorate | ecco le ricerche premiate

(Di venerdì 16 settembre 2022) Torna il premio di Harvard per gli studi scientifici più assurdi e divertenti. Tra i vincitori anche uno studio dell'Università di ...

infoitinterno : IgNobel 2022, tra scorpioni stitici e clisteri Maya drogati - tizianocaviglia : La cerimonia dei Premi Ig Nobel 2022 #IgNobel #IgNobelPrize - fabribrini : RT @unict_it: Congratulazioni ai docenti ???????????????????? ????????????????, ???????????? ?????????????????? e ?????????????? ???????????????? ???????????? di #unict vincitori del premio @Ig… - Bron_ElGram : I premi IgNobel 2022 tra clisteri Maya, scorpioni costipati e l’importanza del “fattore C” - N_Tomassetti : RT @unict_it: Congratulazioni ai docenti ???????????????????? ????????????????, ???????????? ?????????????????? e ?????????????? ???????????????? ???????????? di #unict vincitori del premio @Ig… -

Torna il premio di Harvard per gli studi scientifici più assurdi e divertenti. Tra i vincitori anche uno studio dell'Università di ...... Andrea Rapisarda e Alessio Emanuele Biondo dell'Universita' di Catania che si e' aggiudicata l'per l'Economia. Dunque anche l'Italia e' sul podio di questa edizione degli, ...L'Università di Catania vince gli IG Nobel 2022, i premi alla scienza da ridere, organizzati dalla rivista Annals of Improbable Research.La rivista Annals of Improbable Research ha assegnato gli IgNobel 2022, i premi satirici alle ricerche scientifiche più assurde ...