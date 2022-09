Guido Crosetto al TPI Fest: “De Carlo (Fdi) vuole sepoltura dei feti? Pensi all’agricoltura” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo vuole ripresentare la proposta di legge sulla sepoltura dei feti? Gli risponderei di occuparsi di agricoltura, su cui è più ferrato”: lo ha dichiarato Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d’Italia, durante la seconda serata del TPI Fest, la Festa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. “Non sono candidato e non vorrò ruoli di governo, sono un esterno pur essendo un fondatore del partito”, ribadisce Crosetto nel corso dell’intervista del direttore di TPI Giulio Gambino e del vicedirettore Luca Telese. Il prossimo governo dovrà fare i conti ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 settembre 2022) “Il senatore di Fratelli d’Italia Luca Deripresentare la proposta di legge sulladei? Gli risponderei di occuparsi di agricoltura, su cui è più ferrato”: lo ha dichiarato, co-fondatore di Fratelli d’Italia, durante la seconda serata del TPI, laa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. “Non sono candidato e non vorrò ruoli di governo, sono un esterno pur essendo un fondatore del partito”, ribadiscenel corso dell’intervista del direttore di TPI Giulio Gambino e del vicedirettore Luca Telese. Il prossimo governo dovrà fare i conti ...

