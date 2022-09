Gli Usa riforniscono l' Ucraina con nuove armi | via libera ai terribili missili

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 settembre 2022) Gli Usa continuano la loro battaglia alla Russia al fianco dell'. Il Pentagono ha infatti annunciato altri 600 milioni di dollari in aiuti militari a Kiev per contrastare l'invasione russa. In particolare, Washington invierà ulteriori batteriestiche Himars, mille colpi di artiglieria da 155 mm a guida di precisione, quattro radar anti-artiglieria, camion per il trasporto di armamenti pesanti, equipaggiamenti per lo sminamento, visori notturni,leggere e munizioni. In totale, dal 2014 a oggi, dall'amministrazione di Joe Biden si sono impegnati a dare 17,9 miliardi di dollari in assistenza di sicurezza a Kiev, di cui 15,1 miliardi dall'inizio dell'invasione russa a fine febbraio. Doccia fredda per Volodymyr Zelensky sulla possibilità di dichiarare la Russia uno stato terrorista. “Rispetto alla designazione ...