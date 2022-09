Conferenza stampa Thiago Motta: «Ci saranno cambiamento, ma nessun stravolgimento» (Di venerdì 16 settembre 2022) Il neo allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Empoli Thiago Motta, neo allenatore del Bologna, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro l’Empoli. CAMBIAMENTI – «Sul modulo vi posso dire che è normale che con un cambio di guida tecnica ci siano dei cambiamenti, ma non voglio stravolgere quanto fatto nel passato. A livello umano, cerco di mantenere la calma, ma non è scontato: è una nuova avventura e sono contentissimo di provarla. Voglio godermi tutte le sensazioni possibili». POSIZIONE MEDEL – «Gary è un giocatore polivalente, esperto, ma io conto su tutti. Io cerco di trattare tutti ugualmente ma è difficile, non è vero che non faccio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Il neo allenatore del Bolognaha parlato inalla vigilia della partita contro l’Empoli, neo allenatore del Bologna, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro l’Empoli. CAMBIAMENTI – «Sul modulo vi posso dire che è normale che con un cambio di guida tecnica ci siano dei cambiamenti, ma non voglio stravolgere quanto fatto nel passato. A livello umano, cerco di mantenere la calma, ma non è scontato: è una nuova avventura e sono contentissimo di provarla. Voglio godermi tutte le sensazioni possibili». POSIZIONE MEDEL – «Gary è un giocatore polivalente, esperto, ma io conto su tutti. Io cerco di trattare tutti ugualmente ma è difficile, non è vero che non faccio ...

