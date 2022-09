Condizionatore a 16 gradi, si vantava sui social: 'Fa caldo, sono putiniana?'. Poi la bolletta choc (Di venerdì 16 settembre 2022) A luglio, quando in tutta Europa si registrava un caldo record, si vantava di tenere il Condizionatore costantemente acceso e con una temperatura di 16°C. Meno di due mesi dopo, è arrivata una brutta ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 settembre 2022) A luglio, quando in tutta Europa si registrava unrecord, sidi tenere ilcostantemente acceso e con una temperatura di 16°C. Meno di due mesi dopo, è arrivata una brutta ...

