C’è chi la considera ridicola con questo abbigliamento sfoggiato a 65 anni e chi invece la definisce «icona di stile» (Di venerdì 16 settembre 2022) In molti la criticano puntando il dito contro quel look non adatto a una donna della sua età. Altri, invece, approvano e si complimentano per il modo in cui porta e mostra i suoi 65 anni. Barbara D’Urso torna a dividere i follower. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha condiviso su Instagram una carrellata di immagini nella quale sfoggia un look che non poteva passare inosservato: shorts e stivali da cowboy. Barbara D’Urso, carriera e amori guarda le foto Leggi anche › Il look del giorno, ... Leggi su iodonna (Di venerdì 16 settembre 2022) In molti la criticano puntando il dito contro quel look non adatto a una donna della sua età. Altri,, approvano e si complimentano per il modo in cui porta e mostra i suoi 65. Barbara D’Urso torna a dividere i follower. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha condiviso su Instagram una carrellata di immagini nella quale sfoggia un look che non poteva passare inosservato: shorts e stivali da cowboy. Barbara D’Urso, carriera e amori guarda le foto Leggi anche › Il look del giorno, ...

matteorenzi : In Europa c’è chi sta con Orban e c’è chi sta con Macron. Noi non abbiamo dubbi #TerzoPolo #ItaliaSulSerio - GiuseppeConteIT : Oggi in tantissimi avete ribadito quanto c'è bisogno del @Mov5Stelle nel nostro Paese. Contro le ingiustizie, per u… - sbonaccini : Aprono le scuole. Per tantissimi studenti dell’Emilia-Romagna andare e tornare da scuola, con bus o treni del tpl r… - SanninoCarmela : RT @GianricoCarof: A margine delle polemiche su una cantante e la canzone “Bella Ciao” duole ripetere una cosa già detta molte volte e ovvi… - Pietro08580001 : RT @gnu4545: #Maltempo #pioggia ?? Mentre c'è chi inneggia alle devianze e chi ritira fuori il Ponte sullo Stretto, in tutti questi anni non… -