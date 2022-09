Bomba d’acqua causa morti e dispersi nelle Marche (Di venerdì 16 settembre 2022) È al momento di 7 morti e tre dispersi, tra i quali anche un bambino, il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito le Marche. A renderlo noto è stato il Dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali. Quattro delle sette vittime sono di Ostra, le altre di Trecastelli e Barbara, tutti comuni che si trovano nella provincia di Ancona. A Barbara risultano anche tre dispersi. Ondata di maltempo nelle Marche. La più colpita è la provincia di Ancona Nella provincia di Ancona, dove al momento 7 persone sono morte a causa del maltempo, si sono abbattuti “400 millimetri di pioggia in due, tre ore”, ha detto il responsabile delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, Luigi d’Angelo, che sta seguendo dalla sala operativa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) È al momento di 7e tre, tra i quali anche un bambino, il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito le. A renderlo noto è stato il Dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali. Quattro delle sette vittime sono di Ostra, le altre di Trecastelli e Barbara, tutti comuni che si trovano nella provincia di Ancona. A Barbara risultano anche tre. Ondata di maltempo. La più colpita è la provincia di Ancona Nella provincia di Ancona, dove al momento 7 persone sono morte adel maltempo, si sono abbattuti “400 millimetri di pioggia in due, tre ore”, ha detto il responsabile delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, Luigi d’Angelo, che sta seguendo dalla sala operativa ...

