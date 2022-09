Belén Rodriguez furibonda si scaglia contro i paparazzi e chiede l’intervento della polizia, ma gli agenti non le danno ragione. Ecco cosa è accaduto all’aeroporto di Milano (Di venerdì 16 settembre 2022) Belén e i paparazzi: un rapporto (ancora) difficile. Sembra, infatti, che la showgirl sia stata la protagonista dell’ennesima discussione con i fotografi tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. cosa è accaduto? “Il panico”. A raccontarlo è la pagina The Pipol Gossip in un post Instagram di ieri 15 settembre. Belén si trovava all’aeroporto di Milano Linate (probabilmente con la figlia Luna Marì, come si evince dalle sue Instagram stories) quando ad un certo punto ha visto i paparazzi che le scattavano delle foto ed è andata su tutte le furie: “Non fatemi le foto oppure chiamo la polizia”, avrebbe detto la 37enne argentina, chiedendo poi un supporto alle assistenti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022)e i: un rapporto (ancora) difficile. Sembra, infatti, che la showgirl sia stata la protagonista dell’ennesima discussione con i fotografi tanto da riredelle forze dell’ordine.? “Il panico”. A raccontarlo è la pagina The Pipol Gossip in un post Instagram di ieri 15 settembre.si trovavadiLinate (probabilmente con la figlia Luna Marì, come si evince dalle sue Instagram stories) quando ad un certo punto ha visto iche le scattavano delle foto ed è andata su tutte le furie: “Non fatemi le foto oppure chiamo la”, avrebbe detto la 37enne argentina,ndo poi un supporto alle assistenti di ...

