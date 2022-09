Agricoltura bio ed energia green, i vantaggi dell'agrivoltaico (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - Innovazione e sostenibilità: l'integrazione tra le attività agricole e zootecniche e la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici installati a terra è una soluzione vincente sia per il mondo agricolo, che può beneficiare di rese maggiori, con produzioni bio e di qualità, che per la sostenibilità ambientale, con l'incremento della biodiversità e il risparmio idrico, fornendo un concreto contributo alla decarbonizzazione del Paese a costi competitivi. “Lo sviluppo delle rinnovabili in Italia ha target sfidanti (lo scenario REPowerEu prevede infatti l'istallazione di 85 GW di nuova capacità entro il 2030). I numeri dimostrano tuttavia che lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica del Paese al 2030 non rappresenta una ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - Innovazione e sostenibilità: l'integrazione tra le attività agricole e zootecniche e la produzione dielettrica da impianti fotovoltaici installati a terra è una soluzione vincente sia per il mondo agricolo, che può beneficiare di rese maggiori, con produzioni bio e di qualità, che per la sostenibilità ambientale, con l'incrementoa biodiversità e il risparmio idrico, fornendo un concreto contributo alla decarbonizzazione del Paese a costi competitivi. “Lo sviluppoe rinnovabili in Italia ha target sfidanti (lo scenario REPowerEu prevede infatti l'istallazione di 85 GW di nuova capacità entro il 2030). I numeri dimostrano tuttavia che lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica del Paese al 2030 non rappresenta una ...

