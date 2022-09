Zelensky | trovata una fossa comune a Izyum | Von der Leyen | dare carri armati a Kiev | Papa | invio di armi? Difendersi è lecito

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fossa comune è stata trovata nella città di Izyum. Secondo la polizia locale sarebbero circa 440 i co… - GltFoundation : RT @ilfoglio_it: A Izyum, una delle città riconquistate, dove è in visita il presidente Zelensky, è stata trovata una fossa comune con 440… - Olaffschimdvonb : Dal 15/02/22 Nessuna notizia né apparizione pubblica dello #ZELENSKY dopo suo incidente auto Però, forse x distrar… - fara_Ermanno : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Una fossa comune è stata trovata nella città di Izyum. Secondo la polizia locale sarebbero circa 440 i corpi. Z… - Milli19751 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Una fossa comune è stata trovata nella città di Izyum. Secondo la polizia locale sarebbero circa 440 i corpi. Z… -

Intanto una fosse comune con 440 corpi è stataa Izyum, la città nella regione di Kharkiv ... E deve esserne ritenuta responsabile", ha detto il presidente Volodymyr. Che ha incontrato ...E' quanto dichiara, in un post su Telegram, il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr, dopo che ieri era statauna fossa comune a Izyum. "La Russia lascia solo morte e sofferenza. ...L’orrore della guerra in Ucraina non ha fine. Oltre dieci stanze per le torture sono state trovate nelle città e i villaggi liberati dalla controffensiva di Kiev nell’oblast di Kharkiv. A denunciarlo ...I cookie su questo sito sono cookie tecnici, utilizzati da Sky per permettere il funzionamento del sito; cookie analitici e di profilazione, usati da Sky e dai suoi partner per misurare le performance ...