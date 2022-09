Ucraina: attesa per l’incontro Putin – Xi Jinping. Bombe sulla città di Zelensky (Di giovedì 15 settembre 2022) Per la prima volta dal 24 febbraio, giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, il presidente Vladimir Putin incontrerà il ‘nuovo Mao’: il leader della Cina, Xi-Jinping. Col mese di settembre la guerra in Ucraina ha subito una svolta: nel Nord-Est del paese, regione di Kharkiv, le posizioni dei russi hanno ceduto di schianto e le forze armate ucraine sono avanzate per decine di chilometri. Hanno ripreso il controllo di molte città e villaggi, fra cui Izyum. Sono giunte al confine con la Russia, a Nord, e stanno avanzando in direzione del Donbass, a Est, per cacciare gli occupanti. Sebbene la Russia controlli ancora una grossa fetta dell’Ucraina meridionale e orientale, per gli invasori è in corso un pesante ridimensionamento, così come avvenne in aprile. A primavera Mosca dovette ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 settembre 2022) Per la prima volta dal 24 febbraio, giorno dell’invasione russa dell’, il presidente Vladimirincontrerà il ‘nuovo Mao’: il leader della Cina, Xi-. Col mese di settembre la guerra inha subito una svolta: nel Nord-Est del paese, regione di Kharkiv, le posizioni dei russi hanno ceduto di schianto e le forze armate ucraine sono avanzate per decine di chilometri. Hanno ripreso il controllo di moltee villaggi, fra cui Izyum. Sono giunte al confine con la Russia, a Nord, e stanno avanzando in direzione del Donbass, a Est, per cacciare gli occupanti. Sebbene la Russia controlli ancora una grossa fetta dell’meridionale e orientale, per gli invasori è in corso un pesante ridimensionamento, così come avvenne in aprile. A primavera Mosca dovette ...

