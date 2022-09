Sciopero trasporti Roma venerdì 16 settembre 2022: orari metro e bus Atac (Di giovedì 15 settembre 2022) Molti da qualche settimana hanno ripreso il lavoro, la quotidianità di sempre, gli studenti sono rientrati in classe, tra i banchi, da pochi giorni, eppure già devono fare i conti con uno Sciopero dei trasporti. Domani, infatti, sarà un venerdì nero in tutta Italia perché è stata indetta una manifestazione: i lavoratori incroceranno le braccia e lo faranno per ben 8 ore, dalle 8.30 alle 16.30. Sciopero Atac 16 settembre 2022 Anche l’azienda capitolina dei trasporti aderirà allo Sciopero, quello che è stato indetto dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Slm Fast Confsal e Orsa Tpl. Come ha fatto sapere l’Atac, il servizio sull’intera rete non sarà garantito, quindi, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 settembre 2022) Molti da qualche settimana hanno ripreso il lavoro, la quotidianità di sempre, gli studenti sono rientrati in classe, tra i banchi, da pochi giorni, eppure già devono fare i conti con unodei. Domani, infatti, sarà unnero in tutta Italia perché è stata indetta una manifestazione: i lavoratori incroceranno le braccia e lo faranno per ben 8 ore, dalle 8.30 alle 16.30.16Anche l’azienda capitolina deiaderirà allo, quello che è stato indetto dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Slm Fast Confsal e Orsa Tpl. Come ha fatto sapere l’, il servizio sull’intera rete non sarà garantito, quindi, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e ...

