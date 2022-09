Paramount+ sbarca in Italia: ecco cosa c’è sulla app, quanto costa e come accedere al servizio (Di giovedì 15 settembre 2022) Paramount è un brand che con le sue pellicole ha saputo abbracciare amanti del cinema di ogni età, con capacità di adeguarsi al cambiamento dei tempi. ecco perché alla sala cinematografica si è aggiunto il canale televisivo (ricordate Paramount channel al canale 27 del digitale terrestre?). Da oggi, giovedì 15 settembre, “una montagna di intrattenimento” arriva in Italia: Paramount+. È proprio questo il leit motiv che decide di riprendere il logo con il monte e le stelle. Ieri sera 14 settembre negli studios di Cinecittà la presentazione del nuovo portale. Noi c’eravamo: grandi classici, original Italiani, produzioni internazionali, blockbuster, serie per ragazzi, cartoon e altro ancora. Senza dimenticare ovviamente i brand storici del gruppo come SHOWTIME®, CBS, comedy Central, MTV, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Paramount è un brand che con le sue pellicole ha saputo abbracciare amanti del cinema di ogni età, con capacità di adeguarsi al cambiamento dei tempi.perché alla sala cinematografica si è aggiunto il canale televisivo (ricordate Paramount channel al canale 27 del digitale terrestre?). Da oggi, giovedì 15 settembre, “una montagna di intrattenimento” arriva in. È proprio questo il leit motiv che decide di riprendere il logo con il monte e le stelle. Ieri sera 14 settembre negli studios di Cinecittà la presentazione del nuovo portale. Noi c’eravamo: grandi classici, originalni, produzioni internazionali, blockbuster, serie per ragazzi, cartoon e altro ancora. Senza dimenticare ovviamente i brand storici del gruppoSHOWTIME®, CBS,dy Central, MTV, ...

tuttonapoli : FOTO - Paramount+ sbarca in Italia: ADL a Roma con Verdone - CalcioNapoli24 : - tuttopuntotv : Roberto Benigni sbarca su Paramount+: ecco i dettagli #Paramount+ #RobertoBenigni - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TWEET - Paramount+ sbarca in Italia, Aurelio De Laurentiis annuncia: 'Benvenuta Paramount' - tvdigitaldivide : Sbarca in Italia Paramount+, piattaforma in streaming con film, serie TV e show - -