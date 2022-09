Nba | il patron di Phoenix scagionato dalle accuse di razzismo | l’annuncio di Adam Silver

(Di giovedì 15 settembre 2022) Sospiro di sollievo per Robert Sarver,deiSuns, che ha rischiato davvero grosso. L’uomo era stato infatti accusato die sessismo, venendo multato di 10 milioni di dollari e sospeso per un anno. Per sua fortuna, tuttavia, ledisono cadute, consentendogli di evitare sanzioni ancora più aspre., commissioner della Nba, ha infatti reso noto che, dopo un’indagine di oltre un anno, è emerso che negli insulti che Sarver rivolgeva ai suoi dipendenti non c’era “ostilità razziale”. La lega ha però riscontrato una “cattiva condotta sul posto di lavoro e carenze organizzative”, decidendo dunque di sanzionare il proprietario della franchigia. SportFace.

