L’ex di Ilary Blasi ritratta e smentisce Corona (Di giovedì 15 settembre 2022) Altro giro altra corsa, altra giornata dedicata al gossip, altre dichiarazioni. Oggi torniamo a parlare delL’ex fidanzato di Ilary Blasi che avrebbe fatto sapere a Fabrizio Corona quello che pensa della conduttrice e del suo matrimonio con Francesco Totti. E’ Sean Brocca l’uomo in questione, ex fidanzato della Blasi ai tempi di Passaparola, i due avrebbero avuto una storia di un anno circa. Ieri avevano fatto molto scalpore le sue dichiarazioni. Sembrava avesse raccontato di una donna arrivista, che pensava solo alla sua carriera e poco all’amore per Totti ma non solo. Brocca, sembrava aver raccontato anche di situazioni poco carine per la stessa Blasi, visto che parlava delL’ex capitano della Roma come di un uomo che l’aveva tradita più volte. Le sue dichiarazioni, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 settembre 2022) Altro giro altra corsa, altra giornata dedicata al gossip, altre dichiarazioni. Oggi torniamo a parlare delfidanzato diche avrebbe fatto sapere a Fabrizioquello che pensa della conduttrice e del suo matrimonio con Francesco Totti. E’ Sean Brocca l’uomo in questione, ex fidanzato dellaai tempi di Passaparola, i due avrebbero avuto una storia di un anno circa. Ieri avevano fatto molto scalpore le sue dichiarazioni. Sembrava avesse raccontato di una donna arrivista, che pensava solo alla sua carriera e poco all’amore per Totti ma non solo. Brocca, sembrava aver raccontato anche di situazioni poco carine per la stessa, visto che parlava delcapitano della Roma come di un uomo che l’aveva tradita più volte. Le sue dichiarazioni, ...

Quotidianinet : Ilary Blasi, l'ex fidanzato Sean Brocca: «Con Totti per convenienza, sapeva delle corna ma lo accettava» - infoitcultura : Ilary Blasi, parla l'ex fidanzato della showgirl: 'Stava con lui per convenienza' - zazoomblog : Sean Brocca l’ex di Ilary Blasi smentisce Fabrizio Corona - #Brocca #Ilary #Blasi #smentisce - infoitcultura : Ilary Blasi, l'ex fidanzato rompe il silenzio - infoitcultura : Ilary Blasi, l'ex fidanzato Sean Brocca: «Con Totti per convenienza, sapeva delle corna ma lo accettava» -