La verità di Laura Pausini su Bella Ciao: “Volevo evitare di essere strumentalizzata in campagna elettorale” (Di giovedì 15 settembre 2022) Finalmente arriva la verità di Laura Pausini su Bella Ciao. Ha fatto scalpore il rifiuto di intonare la canzone e ancor di Piazza la prima motivazione data dalla cantante sui social, nella quale parlava di “canzone politica” in riferimento ad un brano che rappresenta la Resistenza dell’Italia e che parla di libertà dopo l’oppressione fascista. Laura Pausini voleva evitare di essere strumentalizzata in un momento particolare come quello della campagna elettorale ma la sua decisione non ha di certo sortito l’effetto sperato, complice anche questo chiarimento arrivato a giorni di distanza dai fatti. Se al posto della prima giustificazione avesse scritto queste parole, la polemica ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Finalmente arriva ladisu. Ha fatto scalpore il rifiuto di intonare la canzone e ancor di Piazza la prima motivazione data dalla cantante sui social, nella quale parlava di “canzone politica” in riferimento ad un brano che rappresenta la Resistenza dell’Italia e che parla di libertà dopo l’oppressione fascista.volevadiin un momento particolare come quello dellama la sua decisione non ha di certo sortito l’effetto sperato, complice anche questo chiarimento arrivato a giorni di distanza dai fatti. Se al posto della prima giustificazione avesse scritto queste parole, la polemica ...

