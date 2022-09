Juventus, Gazzetta: “Milik non basta per far vincere Max” (Di giovedì 15 settembre 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta la Juventus non batte il Benfica e si da la grande zappa sui piedi per la Champions. Gran partenza, ma poi… Eppure la Juve ha cominciato come meglio non avrebbe potuto. Pressava, recuperava palla e la faceva girare con velocità. Benfica compresso nella propria metà campo, incapace di intendere e di volere. Il gol è arrivato in fretta, su una palla inattiva dalla trequarti destra. Tracciante di Paredes e Milik a svettare su Gonçalo Ramos. La Juve ha insistito. Ha goduto di un’altra opportunità con Kostic, ma il diagonale del serbo è stato “sporcato” in angolo. Poi uno strappo di Miretti sulla sinistra, concluso con un cross su cui Milik non si è avventato, forse perché ingannato dalla selva di uomini sulla linea del passaggio. Qui la Juve si ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 15 settembre 2022)- Come riporta lalanon batte il Benfica e si da la grande zappa sui piedi per la Champions. Gran partenza, ma poi… Eppure la Juve ha cominciato come meglio non avrebbe potuto. Pressava, recuperava palla e la faceva girare con velocità. Benfica compresso nella propria metà campo, incapace di intendere e di volere. Il gol è arrivato in fretta, su una palla inattiva dalla trequarti destra. Tracciante di Paredes ea svettare su Gonçalo Ramos. La Juve ha insistito. Ha goduto di un’altra opportunità con Kostic, ma il diagonale del serbo è stato “sporcato” in angolo. Poi uno strappo di Miretti sulla sinistra, concluso con un cross su cuinon si è avventato, forse perché ingannato dalla selva di uomini sulla linea del passaggio. Qui la Juve si ...

