Inghilterra, i convocati di Southgate per le gare di Nations League: ci sono Abraham e Tomori (Di giovedì 15 settembre 2022) Il commissario tecnico dell’Inghilterra, gareth Southgate, in vista delle gare di Nations League contro Italia e Germania, ha diramato la lista dei ventotto giocatori convocati. Nell’elenco figurano anche due calciatori che militano nel campionato di Serie A, ovvero Fikayo Tomori del Milan e Tammy Abraham della Roma. Il ct inglese ha confermato quasi tutti gli uomini che gli hanno permesso di raggiungere la finale ad Euro 2020, con l’unica aggiunta di Ivan Toney del Brentford. Restano fuori Marcus Rashford e Jadon Sancho del Manchester United e l’infortunato Jordan Pickford. Ecco la lista completa: Portieri: Dean Henderson (Nottingham Forest), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal). Difensori: Trent Alexander-Arnold ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Il commissario tecnico dell’th, in vista delledicontro Italia e Germania, ha diramato la lista dei ventotto giocatori. Nell’elenco figurano anche due calciatori che militano nel campionato di Serie A, ovvero Fikayodel Milan e Tammydella Roma. Il ct inglese ha confermato quasi tutti gli uomini che gli hanno permesso di raggiungere la finale ad Euro 2020, con l’unica aggiunta di Ivan Toney del Brentford. Restano fuori Marcus Rashford e Jadon Sancho del Manchester United e l’infortunato Jordan Pickford. Ecco la lista completa: Portieri: Dean Henderson (Nottingham Forest), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal). Difensori: Trent Alexander-Arnold ...

