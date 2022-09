"Ha fatto fuori Draghi": la menzogna di Monica Guerritore contro Giorgia Meloni (Di giovedì 15 settembre 2022) La logica è: intervista un personaggio dello spettacolo e fagli dire qualcosa contro la Meloni, così ci costruiamo sopra un titolo. E, anche se quello dice una fregnaccia, non contestargliela, anzi lasciala in pagina, ché una bugia, se viene ripetuta, finisce per essere una verità. Con questo metodo non proprio impeccabile sul piano giornalistico, mettiamola così, ieri La Stampa ha intervistato l'attrice Monica Guerritore, da sempre pasionaria anti-destra, con l'obiettivo dichiarato di farle dire peste e corna di Giorgia. Ora, la Guerritore può pensarla come le pare e esternare tutto il male possibile sulla Meloni. Però deve essere esatta in ciò che dice, sennò perde credibilità e il suo stesso attacco finisce per indebolirsi e ritorcersi contro colei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) La logica è: intervista un personaggio dello spettacolo e fagli dire qualcosala, così ci costruiamo sopra un titolo. E, anche se quello dice una fregnaccia, non contestargliela, anzi lasciala in pagina, ché una bugia, se viene ripetuta, finisce per essere una verità. Con questo metodo non proprio impeccabile sul piano giornalistico, mettiamola così, ieri La Stampa ha intervistato l'attrice, da sempre pasionaria anti-destra, con l'obiettivo dichiarato di farle dire peste e corna di. Ora, lapuò pensarla come le pare e esternare tutto il male possibile sulla. Però deve essere esatta in ciò che dice, sennò perde credibilità e il suo stesso attacco finisce per indebolirsi e ritorcersicolei ...

