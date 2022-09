Fuori dal Coro, Mario Giordano canta e balla: “Draghi ci illudeva e il tetto non c’è più, gli aiuti non arriveranno, ci scalderà Grisù”. Ecco cosa è accaduto (Di giovedì 15 settembre 2022) Mario Giordano canta e balla contro l’Europa. A “Fuori dal Coro”, talk show in onda su Rete 4, il giornalista è apparso in onda con una lavatrice al suo fianco, tra le mani un phon per capelli: “Donato (il regista Pisani, ndr) questi geni dell’Europa hanno avuto l’idea contro la crisi energetica, spegnere gli elettrodomestici in certe ore del giorno, da usare non più di uno alla volta. Se c’è il phon non c’è la lavatrice, salta il contatore. Questi geni hanno spento il cervello in realtà, chiedono sacrifici a noi cittadini ma loro non fanno nulla. Loro dormono”, urla in apertura di puntata. In studio i ballerini eseguono una coreografia e cantano sulle note di una versione rivisitata di “Cuccuruccucu“, celebre brano di Franco Battiato: “Tu tu tu dormivi mentre qui noi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022)contro l’Europa. A “dal”, talk show in onda su Rete 4, il giornalista è apparso in onda con una lavatrice al suo fianco, tra le mani un phon per capelli: “Donato (il regista Pisani, ndr) questi geni dell’Europa hanno avuto l’idea contro la crisi energetica, spegnere gli elettrodomestici in certe ore del giorno, da usare non più di uno alla volta. Se c’è il phon non c’è la lavatrice, salta il contatore. Questi geni hanno spento il cervello in realtà, chiedono sacrifici a noi cittadini ma loro non fanno nulla. Loro dormono”, urla in apertura di puntata. In studio i ballerini eseguono una coreografia eno sulle note di una versione rivisitata di “Cuccuruccucu“, celebre brano di Franco Battiato: “Tu tu tu dormivi mentre qui noi ...

