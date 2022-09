Europa League, la Lazio crolla nella tana del Midtjylland: roboante 5-1 dei danesi (Di giovedì 15 settembre 2022) La Lazio è stata letteralmente travolta dal Midtjylland con un roboante 5-1 in Europa League. I biancocelesti sono crollati sul campo della compagine danese nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi. I capitolini, che all’esordio avevano battuto il Feyenoord per 4-2, si trovano a quota 3 punti nel gruppo C insieme al Midtjylland, al Feyenoord e allo Sturm Graz (gli olandesi hanno battuto gli austriaci per 5-0). I padroni di casa sono passati in vantaggio al 26? con Paulinho, Kaba ha raddoppiato quattro minuti più tardi. Al 52? Evander trova il 3-0, poi Milinkovic-Savic accorcia le distanze. A seguire, però, Isaksen e Sviatchenko esaltano i danesi e affondando una spentissima Lazio. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Laè stata letteralmente travolta dalcon un5-1 in. I biancocelesti sonoti sul campo della compagine danese nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi. I capitolini, che all’esordio avevano battuto il Feyenoord per 4-2, si trovano a quota 3 punti nel gruppo C insieme al, al Feyenoord e allo Sturm Graz (gli olandesi hanno battuto gli austriaci per 5-0). I padroni di casa sono passati in vantaggio al 26? con Paulinho, Kaba ha raddoppiato quattro minuti più tardi. Al 52? Evander trova il 3-0, poi Milinkovic-Savic accorcia le distanze. A seguire, però, Isaksen e Sviatchenko esaltano ie affondando una spentissima. Foto: Lapresse

