Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi 15 Settembre (Di giovedì 15 settembre 2022) L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Segui le Anticipazioni della soap di un altro domani su Zon.it. Nel passato: Carmen accetta di riprendere il suo lavoro alla guida dell’ebanisteria, ma Kiros non sembra contento. Jonas riferisce a Patricia che i camion trasportano anche dei bauli carichi di non si sa quale merce. Nel presente: la presenza ingombrante di Sergio e il suo modo di fare irritano Elena. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 15 settembre 2022) L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Segui ledella soap di unsu Zon.it. Nel passato: Carmen accetta di riprendere il suo lavoro alla guida dell’ebanisteria, ma Kiros non sembra contento. Jonas riferisce a Patricia che i camion trasportano anche dei bauli carichi di non si sa quale merce. Nel presente: la presenza ingombrante di Sergio e il suo modo di fare irritano Elena. Segui ZON.IT su Google News.

Valee_ruopoloo : RT @nanalisaportia: il pollo che aspetta le anticipazioni insieme a noi per poi scoprire che l’altro pollo entrerà alla seconda puntata ht… - radioromait : Anticipazioni Un altro domani 16 settembre 2022: trama, cast, replica e streaming - NobiliAnastasia : RT @nanalisaportia: il pollo che aspetta le anticipazioni insieme a noi per poi scoprire che l’altro pollo entrerà alla seconda puntata ht… - sognatricepersa : RT @nanalisaportia: il pollo che aspetta le anticipazioni insieme a noi per poi scoprire che l’altro pollo entrerà alla seconda puntata ht… - redazionetvsoap : Una gigantesca bugia sarà scoperta nelle prossime puntate di #unaltrodomani, ma resterà un mistero... #Anticipazioni -