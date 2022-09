Allegri esonerato? La risposta di Arrivabene è sorprendente | Di Maria perplesso dal cambio Milik-Fagioli

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 settembre 2022) Situazione delicata in casa Juventus, il rendimento in campionato è stato negativo e la qualificazione agli ottavi di Champions League è appesa ad un filo. Il ko casalingo contro il Benfica potrebbe portare pesanti conseguenze. La squadra dipassa in vantaggio con, poi i portoghesi ribaltano tutto con Joao Mario su rigore e Neres. Al termine della partita è andata in scena una contestazione. Nel mirino la squadra, ma anche e soprattutto il tecnico. “non mi sento a rischio, questi momenti fanno parte del calcio. Sono momenti difficili, credo sia la prima volta che questa squadra perde due partite di fila in Champions League. Adesso non serve parlare, ma solo lavorare e pensare al campo. Capisco il momento di difficoltà che vive la squadra; in queste situazioni basta concedere un rigore per cambiare tutto. ...