VIDEO Berrettini-Coric 2-1, Italia-Croazia Coppa Davis: highlights e sintesi. L’azzurro vince in rimonta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bravo Matteo Berrettini. L’azzurro, con un po’ di fatica, ha portato il secondo punto nella prima sfida valida per il Gruppo A della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022. A Bologna L’azzurro (n.15 del mondo) ha regolato per 6-7 (4) 6-2 6-1 in 2 ore e 24 minuti Borna Coric (n.26 del ranking), vincitore del Masters1000 di Cincinnati di quest’anno, riuscendo a rimontare da una situazione iniziale di svantaggio. Un successo molto importante perché consente agli azzurri di battere nello scontro diretto la Croazia, visto quanto fatto da Lorenzo Musetti opposto a Borna Gojo. Riscontro importante anche per il morale di Berrettini che, dopo un inizio incerto, ha cambiato decisamente marcia e messo in mostra un gran tennis. Di seguito ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bravo Matteo, con un po’ di fatica, ha portato il secondo punto nella prima sfida valida per il Gruppo A della fase a gironi delle Finali di2022. A Bologna(n.15 del mondo) ha regolato per 6-7 (4) 6-2 6-1 in 2 ore e 24 minuti Borna(n.26 del ranking), vincitore del Masters1000 di Cincinnati di quest’anno, riuscendo are da una situazione iniziale di svantaggio. Un successo molto importante perché consente agli azzurri di battere nello scontro diretto la, visto quanto fatto da Lorenzo Musetti opposto a Borna Gojo. Riscontro importante anche per il morale diche, dopo un inizio incerto, ha cambiato decisamente marcia e messo in mostra un gran tennis. Di seguito ...

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - DavisCup : Berrettini turns into Musetti ?? #DavisCup #byRakuten | @federtennis - Eurosport_IT : Tornerai, più forte ?? #Berrettini | #USOpen | #EurosportTENNIS - weirdylena : RT @SuperTennisTv: Senza dubbio il punto del giorno ?? Powered by Matteo #Berrettini #DavisCup | #tennis | #IoTifoItalia | #DavisCupFinals… - Wallee___ : RT @federtennis: Tutti in piedi per questo numero di Matteo ?? #stayFIT | #DavisCup | #IoTifoItalia | #Berrettini | #DavisCupFinals | #tenn… -