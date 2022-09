Ucciso per un parcheggio: omicida tradito da uno degli imputati (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ stata una delle quattro persone imputate al processo per l’omicidio di Maurizio Cerrato, Ucciso con una coltellata al culmine di una lite scoppiata per un parcheggio, il primo a rivelare, quattro giorni dopo il tragico evento, il nome dell’assassino ai carabinieri. La circostanza è emersa oggi, durante l’udienza del processo sulla morte del 61enne vigilante agli scavi di Pompei, Ucciso a Torre Annunziata (Napoli) la sera del 19 aprile 2021, in corso davanti alla Corte di Assise di Napoli. A riferirlo è stato l’allora comandante della sezione operativa dei carabinieri di Torre Annunziata, il tenente Sebastiano Somma, che quella sera venne avvertito e intervenne malgrado non fosse in servizio. L’ufficiale ha riferito che a indicare Antonio Cirillo (il quale dopo gli accertamenti dei militari fornirà ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ stata una delle quattro persone imputate al processo per l’omicidio di Maurizio Cerrato,con una coltellata al culmine di una lite scoppiata per un, il primo a rivelare, quattro giorni dopo il tragico evento, il nome dell’assassino ai carabinieri. La circostanza è emersa oggi, durante l’udienza del processo sulla morte del 61enne vigilante agli scavi di Pompei,a Torre Annunziata (Napoli) la sera del 19 aprile 2021, in corso davanti alla Corte di Assise di Napoli. A riferirlo è stato l’allora comandante della sezione operativa dei carabinieri di Torre Annunziata, il tenente Sebastiano Somma, che quella sera venne avvertito e intervenne malgrado non fosse in servizio. L’ufficiale ha riferito che a indicare Antonio Cirillo (il quale dopo gli accertamenti dei militari fornirà ...

