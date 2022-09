Pericolose Le confezioni di arachidi ritirate dal supermercato

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Via dagli scaffali del. Un intero lotto diin guscio tostate - marchio Alesto di Lidl - sono statedal produttore. A segnalarlo il Ministero della Salute. Si tratta delleprodotte per Lidl Italia Srl dall'azienda Ciavolino Daniele & Figli Roma Srl nello stabilimento di via Campo di Carne 20/4, ad Ardea, in provincia di Roma. Nelle, secondo quanto riporta il Fatto Alimentare, sarebbero state riscontrate "tracce di aflatossine oltre i limiti consentiti in un solo campione di prodotto". Nel mirino quelle da 500 grammi con il numero di lotto 19522 P e il termine minimo di conservazione (Tmc) fissato al 07/2023.

