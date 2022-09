Muore soffocato da un boccone di carne | la cena finisce in tragedia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 settembre 2022) È mortomentre mangiava la. Un 64enne di Vetto, tra l’Appennino e la Val d’Enza, Giuliano Branchetti, stavando ieri sera verso le 20 e 30 quando è successa la. Cosa è successo Il cibo ha ostruito le vie aeree dell’uomo, mentre si trovava a tavola insieme ai familiari impotenti che, nel disperato tentativo di salvargli la vita, hanno allertato i soccorsi. Purtroppo nonostante la velocità della richiesta di aiuto e la tempestività dei soccorritori del 118, intervenuti con un’automedica e un’ambulanza, non è stato possibile salvare la vita al 64enne. La comunità stretta nel dolore dei familiari Tutta la comunità è rimasta affranta dalla notizia della morte di Giuliano Branchetti, noto non solo come assistente domiciliari del Comune, ma anche cantoniere e volontario nel mondo dello sport. Il ...