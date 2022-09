Monza, Galliani: “Palladino è una scelta definitiva” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Monza Galliani- Primo giorno di lavoro per Raffaele Palladino, nuovo allenatore del Monza, subentrato al posto dell’esonerato: Giovanni Stroppa. Il Monza è tornato a lavoro dopo il pari contro il Lecce che, ha condannato alla retrocessione, Giovanni Stroppa dopo 2 anni sulla panchina Brianzola. Oggi, c’è stata la presentazione del nuovo allenatore: Raffaele Palladino, che sarà l’allenatore definitivo dei Brianzoli. Ecco di seguito, le parole del D.S Galliani sul nuovo mister: Sulla scelta definitiva: “Volevo dare un abbraccio a Stroppa, poco più di tre mesi fa ci ha portato in Serie A. È un risultato che ci rende orgogliosi: pensare di giocare domenica contro la Juventus è un qualcosa di strepitoso. Stroppa mi ha fatto una domanda ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 14 settembre 2022)- Primo giorno di lavoro per Raffaele, nuovo allenatore del, subentrato al posto dell’esonerato: Giovanni Stroppa. Ilè tornato a lavoro dopo il pari contro il Lecce che, ha condannato alla retrocessione, Giovanni Stroppa dopo 2 anni sulla panchina Brianzola. Oggi, c’è stata la presentazione del nuovo allenatore: Raffaele, che sarà l’allenatore definitivo dei Brianzoli. Ecco di seguito, le parole del D.Ssul nuovo mister: Sulla: “Volevo dare un abbraccio a Stroppa, poco più di tre mesi fa ci ha portato in Serie A. È un risultato che ci rende orgogliosi: pensare di giocare domenica contro la Juventus è un qualcosa di strepitoso. Stroppa mi ha fatto una domanda ...

