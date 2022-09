Milan, oggi il nuovo CdA: confermati i consiglieri in quota Elliott (Di mercoledì 14 settembre 2022) oggi – mercoledì 14 settembre -, al termine dell’assemblea degli azionisti del Milan, verrà ufficializzato il nuovo consiglio di amministrazione del club, che, nonostante il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird, dovrebbe essere nel segno della continuità con la conferma di Paolo Scaroni nel ruolo di presidente. Come riporta Il Sole 24 Ore, Elliott L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022)– mercoledì 14 settembre -, al termine dell’assemblea degli azionisti del, verrà ufficializzato ilconsiglio di amministrazione del club, che, nonostante il passaggio di proprietà daa RedBird, dovrebbe essere nel segno della continuità con la conferma di Paolo Scaroni nel ruolo di presidente. Come riporta Il Sole 24 Ore,L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

