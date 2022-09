“Manga Heroes. Gli eroi e i miti alle pendici del vulcano”, la mostra la MANN (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una mostra, Manga Heroes. Gli eroi e i miti alle pendici del vulcano, che unisce Manga giapponesi ed eroi dell’antichità, come ci racconta anche Paolo Giulierini, direttore del museo. “Manga Heroes. Gli eroi e i miti alle pendici del vulcano”. Una mostra ospitata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli mette a confronto i miti della ... L'articolo proviene da Espresso napoletano. Leggi su espressonapoletano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una. Glie idel, che uniscegiapponesi eddell’antichità, come ci racconta anche Paolo Giulierini, direttore del museo. “. Glie idel”. Unaospitata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli mette a confronto idella ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

gazzettanapoli : 'Partono i Manga, arriva L'ALTRO GIAPPONE: continua con nuovi stimoli e suggestioni il dialogo del MANN con l'arte… - CranberryCeC : RT @NapoliCOMICON: Domani giovedì 15 settembre alle ore 17.00 non perdete il tour di MANGA HEROES all'interno del Museo Archeologico di Nap… - Stephanie3Perna : RT @MANNapoli: Venerdì prossimo (ore 11), vi aspettiamo al Museo per una mattinata dedicata alla cultura nipponica: dalla mostra Manga Hero… - NapoliCOMICON : Domani giovedì 15 settembre alle ore 17.00 non perdete il tour di MANGA HEROES all'interno del Museo Archeologico d… - MANNapoli : Venerdì prossimo (ore 11), vi aspettiamo al Museo per una mattinata dedicata alla cultura nipponica: dalla mostra M… -