Il Papa: “E’ l’ora di destarsi dal fondamentalismo: la religione è la strada per la pace” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nur-Sultan – “Dio è pace e conduce sempre alla pace”. Nella sua seconda giornata in Kazakistan, Papa Francesco apre il VII Congresso dei Leader delle religioni mondiali e tradizionali, evento che si volge triennalmente nella capitale di Nur-Sultan. L’incontro inizia con la preghiera in silenzio dei leader religiosi provenienti da tutto il mondo (ben 108 le delegazioni da 50 Paesi, alla quale segue l’apertura della sessione plenaria introdotta proprio col discorso del Pontefice. Francesco arriva in auto dalla Nunziatura apostolica, dove alloggia, al Palazzo dell’Indipendenza, dove ha luogo il Congresso che quest’anno, è dedicato al ruolo dei leader delle varie confessioni nello sviluppo spirituale e sociale dell’umanità nel periodo post pandemico. Il primo incontro tra i leader religiosi in Kazakistan avvenne nel 2003, in quella che ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nur-Sultan – “Dio èe conduce sempre alla”. Nella sua seconda giornata in Kazakistan,Francesco apre il VII Congresso dei Leader delle religioni mondiali e tradizionali, evento che si volge triennalmente nella capitale di Nur-Sultan. L’incontro inizia con la preghiera in silenzio dei leader religiosi provenienti da tutto il mondo (ben 108 le delegazioni da 50 Paesi, alla quale segue l’apertura della sessione plenaria introdotta proprio col discorso del Pontefice. Francesco arriva in auto dalla Nunziatura apostolica, dove alloggia, al Palazzo dell’Indipendenza, dove ha luogo il Congresso che quest’anno, è dedicato al ruolo dei leader delle varie confessioni nello sviluppo spirituale e sociale dell’umanità nel periodo post pandemico. Il primo incontro tra i leader religiosi in Kazakistan avvenne nel 2003, in quella che ...

vaticannews_it : Il #Papa: 'È venuta l’ora di destarsi dal fondamentalismo che inquina e corrode ogni credo...Ma è anche l’ora di la… - ilfaroonline : Il Papa: “E’ l’ora di destarsi dal fondamentalismo: la religione è la strada per la pace” - Alex_Bruzzi1975 : RT @vaticannews_it: Il #Papa: 'È venuta l’ora di destarsi dal fondamentalismo che inquina e corrode ogni credo...Ma è anche l’ora di lascia… - Venice_Mariposa : @Agenzia_Ansa Per chi sa l'inglese ??. C'é qualcuno al mondo che ne approfitti ora e li costringa al negoziato? Il P… - acs_italia : RT @acs_italia: #Papa in #Kazakhstan: «È venuta l’ora di destarsi dal #fondamentalismo che inquina e corrode ogni credo...Ma è anche l’ora… -