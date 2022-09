Il Milan non sbaglia con la Dinamo Zagabria: il 3 a 1 vale la testa del girone di Champions (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un primo tempo ostico, chiuso in vantaggio grazie al rigore trasformato da Giroud. Poi il gol di Orsic, che aveva riaperto la gara chiusa dal colpo di testa di Saelemaekers. Alla fine Pobega, per sancire il 3 a 1 finale e il primo posto nel gruppo E. Il Milan non si fa sorprendere dalla Dinamo Zagabria e non sbaglia il primo match crocevia di questa Champions League. I croati, che alla prima giornata avevano battuto il Chelsea, si mostrano in realtà poca cosa. Ma sanno chiudere gli spazi e creare i presupposti per la classica gara soporifero, in cui i rossoneri potevano rischiare di spazientirsi alla ricerca del gol. Ci pensa Leao a risolvere il problema, subendo il fallo di Sutalo che manda sul dischetto Giroud proprio al 45esimo. Sempre il portoghese, insieme a Theo Hernandez ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un primo tempo ostico, chiuso in vantaggio grazie al rigore trasformato da Giroud. Poi il gol di Orsic, che aveva riaperto la gara chiusa dal colpo didi Saelemaekers. Alla fine Pobega, per sancire il 3 a 1 finale e il primo posto nel gruppo E. Ilnon si fa sorprendere dallae nonil primo match crocevia di questaLeague. I croati, che alla prima giornata avevano battuto il Chelsea, si mostrano in realtà poca cosa. Ma sanno chiudere gli spazi e creare i presupposti per la classica gara soporifero, in cui i rossoneri potevano rischiare di spazientirsi alla ricerca del gol. Ci pensa Leao a risolvere il problema, subendo il fallo di Sutalo che manda sul dischetto Giroud proprio al 45esimo. Sempre il portoghese, insieme a Theo Hernandez ...

