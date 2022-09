Fiorentina, Jovic: «Non gioco da tre anni, mi ci vorrà tempo per tornare in forma» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Informer riguardo alla sua stagione e ai suoi obiettivi Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Informer riguardo alla sua stagione e ai suoi obiettivi. Le sue dichiarazioni: OBIETTIVI – «Non mi piace parlarne, ma quando me l’hanno chiesto ho detto 30 gol. Questo non vuol dire che li farò con certezza, ma ci provo». CONDIZIONE – «Non gioco da tre anni e mi serve tempo per tornare in forma. Sto lavorando e so anche che quando uno arriva alla Fiorentina dal Real Madrid ci sono tante aspettative. Migliorerò partita dopo partita». Fiorentina – «Mi aspettavo una stagione turbolenta e già dopo le ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Luka, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Informer riguardo alla sua stagione e ai suoi obiettivi Luka, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Informer riguardo alla sua stagione e ai suoi obiettivi. Le sue dichiarazioni: OBIETTIVI – «Non mi piace parlarne, ma quando me l’hanno chiesto ho detto 30 gol. Questo non vuol dire che li farò con certezza, ma ci provo». CONDIZIONE – «Nonda tree mi serveperin. Sto lavorando e so anche che quando uno arriva alladal Real Madrid ci sono tante aspettative. Migliorerò partita dopo partita».– «Mi aspettavo una stagione turbolenta e già dopo le ...

