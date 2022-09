Ferrari Purosangue - già boom di ordini: i nuovi clienti dovranno aspettare anni (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Purosangue è un modello senza precedenti nella storia della Ferrari. E senza precedenti si sta rivelando anche la domanda, nonostante un prezzo (390 mila euro) decisamente più elevato di quello della concorrenza (Lamborghini Urus, Aston Martin DBX, Bentley Bentayga o Rolls-Royce Cullinan). Infatti, stando a quanto rivelato dal management, la nuova Rossa ha registrato "ordini significativi" ancor prima della presentazione ufficiale avvenuta ieri a Lajatico (Pisa): tuttavia, l'interesse "è esploso" a maggio, quando è stata annunciata la scelta del V12 aspirato per la propulsione. "Ha una richiesta che non ci aspettavamo", ha spiegato il responsabile commerciale Enrico Galliera. "Di solito quanto presentiamo le serie limitate vanno subito in sold out, mentre le auto di serie vedono gli ordini aumentare gradualmente. ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 settembre 2022) Laè un modello senza precedenti nella storia della. E senza precedenti si sta rivelando anche la domanda, nonostante un prezzo (390 mila euro) decisamente più elevato di quello della concorrenza (Lamborghini Urus, Aston Martin DBX, Bentley Bentayga o Rolls-Royce Cullinan). Infatti, stando a quanto rivelato dal management, la nuova Rossa ha registrato "significativi" ancor prima della presentazione ufficiale avvenuta ieri a Lajatico (Pisa): tuttavia, l'interesse "è esploso" a maggio, quando è stata annunciata la scelta del V12 aspirato per la propulsione. "Ha una richiesta che non ci aspettavamo", ha spiegato il responsabile commerciale Enrico Galliera. "Di solito quanto presentiamo le serie limitate vanno subito in sold out, mentre le auto di serie vedono gliaumentare gradualmente. ...

Ferrari Purosangue Doveva chiamarsi Puracontraddizione Sia chiaro: è pura (e mera) opinione personale, ma dopo aver visto la Ferrari Purosangue ho avuto gli incubi per tutta la notte. Ho sognato Mick Jagger diventare trapper, Rocco Siffredi predicare ... Ferrari Purosangue: a Montezemolo non piace il nome, e nemmeno l'idea (intervista con Peter Robinson) In un'intervista di Peter Robinson pubblicata su The Intercooler il noto giornalista australiano ha sentito il parere di Luca Cordero di Montezemolo riguardo la nuova Ferrari Purosangue, e le critiche non sono mancate. Il manager, in Ferrari dal 1991 al 2014, ha cosi risposto alle domande: Robinson: le piace il nome E come è gestita l'azienda No, il nome non mi ... Ferrari Ferrari Purosangue: a Montezemolo non piace il nome, e nemmeno l'idea (intervista con Peter Robinson) L'ex manager Ferrari Luca di Montezemolo si toglie qualche sassolino dalla scarpa in una intervista con il leggendario Peter Robinson. Ecco qualche brano del Luca-pensiero sulla nuova Ferrari ... È già boom di ordini: i nuovi clienti dovranno aspettare anni L’annuncio del V12 ha scatenato entusiasmi inattesi, ma a Maranello non vogliono abbandonare la strategia dell’esclusività: saranno privilegiati solo gli acquirenti storici ... Sia chiaro: è pura (e mera) opinione personale, ma dopo aver visto laho avuto gli incubi per tutta la notte. Ho sognato Mick Jagger diventare trapper, Rocco Siffredi predicare ...In un'intervista di Peter Robinson pubblicata su The Intercooler il noto giornalista australiano ha sentito il parere di Luca Cordero di Montezemolo riguardo la nuova, e le critiche non sono mancate. Il manager, indal 1991 al 2014, ha cosi risposto alle domande: Robinson: le piace il nome E come è gestita l'azienda No, il nome non mi ... Ferrari Purosangue L'ex manager Ferrari Luca di Montezemolo si toglie qualche sassolino dalla scarpa in una intervista con il leggendario Peter Robinson. Ecco qualche brano del Luca-pensiero sulla nuova Ferrari ...L’annuncio del V12 ha scatenato entusiasmi inattesi, ma a Maranello non vogliono abbandonare la strategia dell’esclusività: saranno privilegiati solo gli acquirenti storici ...