DAZN gratis sei mesi? Ultimi giorni per l’offerta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Abbonarsi a DAZN gratis sei mesi? E’ questa la possibilità offerta dalla piattaforma di sport in streaming grazie alla partnership annunciata nel mese di agosto con Samsung. Una promozione che sta per scadere e della quale gli interessati potranno approfittare fino a domani, giovedì 15 settembre. Si tratta di una collaborazione all’insegna dell’innovazione per rendere L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Abbonarsi asei? E’ questa la possibilità offerta dalla piattaforma di sport in streaming grazie alla partnership annunciata nel mese di agosto con Samsung. Una promozione che sta per scadere e della quale gli interessati potranno approfittare fino a domani, giovedì 15 settembre. Si tratta di una collaborazione all’insegna dell’innovazione per rendere L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Fprime86 : RT @CalcioFinanza: #DAZN gratis per sei mesi? Ultimi giorni per attivare l’offerta - sportli26181512 : #Media #Notizie DAZN gratis sei mesi? Ultimi giorni per l’offerta: Abbonarsi a DAZN gratis sei mesi? E’ questa la p… - CalcioFinanza : #DAZN gratis per sei mesi? Ultimi giorni per attivare l’offerta - michelep33 : Avevo l'abbonamento a @DAZN_IT a 19,90, poi cambiato l'8 agosto a 29,90 e col mese d'agosto che doveva essere grati… - zazoomblog : Come avere DAZN gratis per sei mesi: i dettagli per ricevere il super regalo - #avere #gratis #mesi: #dettagli -