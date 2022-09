Da Amazon arriva il nuovo Kindle: ora maggiore capacità, risoluzione e con USB-C (Di mercoledì 14 settembre 2022) Amazon toglie i veli da quello che potremmo definire il suo Kindle definitivo. Un dispositivo ad altissima risoluzione, con 6 pollici di diagonale, autonomia da campione e ricarica tramite ingresso USB di tipo C. nuovo Kindle di Amazon – 14922 www.computermagazine.itLa bontà dei prodotti dedicati alla lettura in casa Amazon passa indubbiamente da una storicità che ha reso il colosso di Bezos uno dei primi fautori di questa tipologia di gadget. I mitici Kindle, negli anni, hanno subito cambiamenti – sempre con il contagocce – volti a migliorarli sotto il profilo dell’usabilità, senza mai stravolgerli dalle fondamenta. È il caso della nuova generazione di Kindle, ora più leggera e compatta che mai. Partiamo subito ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022)toglie i veli da quello che potremmo definire il suodefinitivo. Un dispositivo ad altissima, con 6 pollici di diagonale, autonomia da campione e ricarica tramite ingresso USB di tipo C.di– 14922 www.computermagazine.itLa bontà dei prodotti dedicati alla lettura in casapassa indubbiamente da una storicità che ha reso il colosso di Bezos uno dei primi fautori di questa tipologia di gadget. I mitici, negli anni, hanno subito cambiamenti – sempre con il contagocce – volti a migliorarli sotto il profilo dell’usabilità, senza mai stravolgerli dalle fondamenta. È il caso della nuova generazione di, ora più leggera e compatta che mai. Partiamo subito ...

