Cremona | 61enne ucciso a colpi di pistola in un’azienda | è il titolare

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Omicidio in una azienda di Casale Cremasco Vidolasco, in provincia di. Nella ditta Classe A Energy sono stati esplosi diversidied è statoil: sul posto ci sono i carabinieri. Al momento non è possibile avvicinarsi perché la via che porta all’impresa è stata chiusa dai in entrambi i sensi di marcia. Le forze dell’ordine sono in attesa dell’arrivo del magistrato di turno: è ancora da chiarire chi gli abbia sparato e perché. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Spari in azienda a Casale Cremasco, ucciso 61enne: fermato un uomo