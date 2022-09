Chi fermerà la cyber bomba? (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’offensiva digitale contro le infastrutture per l’energia è l’esempio più recente del pericolo che ormai corrono le società di Stato strategiche. L’Italia è infatti al quarto posto tra i Paesi più esposti agli attacchi degli hacker. E la nuova Agenzia per il loro contrasto è già in ritardo su questo fenomeno in fortissima crescita. L’attacco è iniziato ben prima del 24 febbraio, data dell’invasione russa dell’Ucraina. Dal primo agosto 2021 al 31 luglio 2022 il ministero dell’Interno ha censito almeno 8.814 aggressioni, più di 24 al giorno, tutte condotte con l’evidente volontà - soprattutto con la capacità tecnica - di infliggere gravi danni. Quel che forse più dovrebbe preoccupare, però, è la crescita del fenomeno: nei 12 mesi precedenti, tra inizio agosto 2020 e fine luglio 2021, il Viminale aveva contato «solo» 4.938 assalti. In un anno l’incremento è stato quasi dell’80 per ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’offensiva digitale contro le infastrutture per l’energia è l’esempio più recente del pericolo che ormai corrono le società di Stato strategiche. L’Italia è infatti al quarto posto tra i Paesi più esposti agli attacchi degli hacker. E la nuova Agenzia per il loro contrasto è già in ritardo su questo fenomeno in fortissima crescita. L’attacco è iniziato ben prima del 24 febbraio, data dell’invasione russa dell’Ucraina. Dal primo agosto 2021 al 31 luglio 2022 il ministero dell’Interno ha censito almeno 8.814 aggressioni, più di 24 al giorno, tutte condotte con l’evidente volontà - soprattutto con la capacità tecnica - di infliggere gravi danni. Quel che forse più dovrebbe preoccupare, però, è la crescita del fenomeno: nei 12 mesi precedenti, tra inizio agosto 2020 e fine luglio 2021, il Viminale aveva contato «solo» 4.938 assalti. In un anno l’incremento è stato quasi dell’80 per ...

