Champions | Rangers Glasgow - Napoli 0 - 3

(Di mercoledì 14 settembre 2022)0 - 3 (0 - 0) in un una partita della seconda giornata della fase a gironi dellaLeague (gruppo A). Per gli azzurri in gol Politano su rigore (68'), Raspadori (85') ...

3 - 0 Napoli, 6 punti in classifica nel girone di. Glasgow- Napoli, il tabellino. NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min - Jae Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, ...Il Napoli cala il tris in casa dei, conferma la sua solidità e si prende la vetta del girone davanti ad Ajax e Liverpool. ... eccezion fatta per Simeone (esordio dal via in) per l'...La Juventus perde 2-1 in casa facendosi rimontare dal Benfica e ora vede complicarsi terribilmente il cammino in Champions League. Bene il Napoli che vince 3-0 in Scozia contro i Rangers ...Nonostante un doppio errore di Zielinski dal dischetto, la squadra di Spalletti approfitta al meglio della superiorità numerica e domina gli scozzesi ...