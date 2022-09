Calendario Mondiali volley femminile 2022: programma, orari giornalieri, tv, streaming (Di mercoledì 14 settembre 2022) I Mondiali 2022 di volley femminile si disputeranno in Polonia e in Olanda, dal 23 settembre al 15 ottobre. L’Italia è stata inserita nella Pool A e giocherà la prima fase ad Arnhem (Paesi Bassi): le azzurre se la dovranno vedere in particolar modo contro le sempre temibili padrone di casa e il rognoso Belgio, mentre Porto Rico, Camerun e Kenya appaiono decisamente inferiore rispetto alla formazione guidata dal CT Davide Mazzanti. Le Campionesse d’Europa esordiranno il 24 settembre (ore 15.00) contro il Camerun. Paola Egonu e compagne torneranno in campo due giorni dopo (26 settembre, ore 18.00) per il confronto col Porto Rico, seguito ventiquattro ore dopo dalla contesa col Belgio (27 settembre, ore 18.00). Un paio di giorni di riposo e si ritornerà in campo per fronteggiare il Kenya (29 settembre, ore 18.00), poi la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Idisi disputeranno in Polonia e in Olanda, dal 23 settembre al 15 ottobre. L’Italia è stata inserita nella Pool A e giocherà la prima fase ad Arnhem (Paesi Bassi): le azzurre se la dovranno vedere in particolar modo contro le sempre temibili padrone di casa e il rognoso Belgio, mentre Porto Rico, Camerun e Kenya appaiono decisamente inferiore rispetto alla formazione guidata dal CT Davide Mazzanti. Le Campionesse d’Europa esordiranno il 24 settembre (ore 15.00) contro il Camerun. Paola Egonu e compagne torneranno in campo due giorni dopo (26 settembre, ore 18.00) per il confronto col Porto Rico, seguito ventiquattro ore dopo dalla contesa col Belgio (27 settembre, ore 18.00). Un paio di giorni di riposo e si ritornerà in campo per fronteggiare il Kenya (29 settembre, ore 18.00), poi la ...

rides_bike : Mondiali 2022: i percorsi della prova in linea e della cronometro. Non mancano le insidie sui tracciati australiani… - CCokina12 : Raga uscite il calendario delle Ragazze della volley,dei mondiali #volleyball - RiccardoCampi : Calendario mondiali su strada 2022 - icarvsplume : RT @ilvit02: #Rai pubblica la programmazione ed il calendario completo dei mondiali #Qatar2022 38 partite su 64 andranno in onda su #Rai1 #… - zazoomblog : Calendario Mondiali canottaggio 2022: programma orari tv streaming - #Calendario #Mondiali #canottaggio -