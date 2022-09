Borsa Hong Kong negativa, apre a -2,30% (Di mercoledì 14 settembre 2022) PECHINO – Borsa Hong Kong negativa: apre infatti la seduta con una brusca correzione dopo le pesanti perdite registrate da Wall Street a causa dell’inflazione Usa di agosto che, pur in rallentamento a +8,3% da +8,5% di luglio (ma più delle attese di +8,1%), porterà la Federal Reserve a rialzare ancora i tassi in modo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Hong Kong tenta il rimbalzo, apre a +0,90% Borsa Milano cede (-0,07%) con dato produzione, Bper +10% Borsa Milano accelera (+0,2%), inflazione in linea con le stime Borsa Europa sale: futures Usa positivi, Milano +0,6% ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) PECHINO –infatti la seduta con una brusca correzione dopo le pesanti perdite registrate da Wall Street a causa dell’inflazione Usa di agosto che, pur in rallentamento a +8,3% da +8,5% di luglio (ma più delle attese di +8,1%), porterà la Federal Reserve a rialzare ancora i tassi in modo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::tenta il rimbalzo,a +0,90%Milano cede (-0,07%) con dato produzione, Bper +10%Milano accelera (+0,2%), inflazione in linea con le stimeEuropa sale: futures Usa positivi, Milano +0,6% ...

ansa_economia : Borsa: Asia in calo su timori inflazione e aumento tassi Fed. Tokyo -2,7%, Hong Kong -2,2%, Shanghai -0,8% #ANSA - fisco24_info : Borsa: Asia in calo su timori inflazione e aumento tassi Fed: Tokyo -2,7%, Hong Kong -2,2%, Shanghai -0,8% - Laura51478782 : RT @ccombercat: Inizia bene anche in Giappone.... - ccombercat : Inizia bene anche in Giappone.... - fisco24_info : Borsa: Hong Kong negativa, apre a -2,30%: Shanghai perde nei primi scambi di giornata lo 0,89% -