Bonnici: «Il fuorigioco di Candreva è un errore del cameraman, non si fa più formazione» (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’edizione on line di Repubblica intervista Popi Bonnici coordinatore delle regie per la Lega Serie A dal 2015 al 2021. Bonnici dice che quello di Juventus-Salernitana sul fuorigioco di Candreva è un errore umano. Tecnico ma non tecnologico. Il cameraman ha sbagliato a chiudere l’inquadratura. Bonnici racconta che è tutto scritto nel manuale che aveva disposto nel protocollo sull’uso delle telecamere. “La regola era questa e la ripetevamo a ogni briefing prepartita: la telecamera dei 16 metri, quella che ha ripreso il gol in diretta, deve sempre inquadrare sia l’ultimo difendente che il primo attaccante. Proprio per essere sicuri di poter usare correttamente il Var in caso di fuorigioco senza perdersi figure laterali”. A Torino la camera ha stretto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’edizione on line di Repubblica intervista Popicoordinatore delle regie per la Lega Serie A dal 2015 al 2021.dice che quello di Juventus-Salernitana suldiè unumano. Tecnico ma non tecnologico. Ilha sbagliato a chiudere l’inquadratura.racconta che è tutto scritto nel manuale che aveva disposto nel protocollo sull’uso delle telecamere. “La regola era questa e la ripetevamo a ogni briefing prepartita: la telecamera dei 16 metri, quella che ha ripreso il gol in diretta, deve sempre inquadrare sia l’ultimo difendente che il primo attaccante. Proprio per essere sicuri di poter usare correttamente il Var in caso disenza perdersi figure laterali”. A Torino la camera ha stretto ...

