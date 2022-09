Bellingham, che asta! Gode il Dortmund (Di mercoledì 14 settembre 2022) Chelsea, Manchester City e Manchester United si sono uniti al Liverpool nella corsa per ingaggiare il 19enne Jude Bellingham, centrocampista... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Chelsea, Manchester City e Manchester United si sono uniti al Liverpool nella corsa per ingaggiare il 19enne Jude, centrocampista...

Alex_Cruijff14 : @Gio_Dusi Mi piacerebbe che ci facessi poi un thread su Bellingham e le impressioni dal vivo. - Gio_Dusi : “È stato tutto un po’ una sorpresa. Non credevo che avrei avuto subito questo impatto, non così velocemente. Credev… - LuigiPirillo54 : Inglesi che dicono che Bellingham è sopravvalutato. Gli inglesi che valutano 100 milioni Harry Maguire. Ok. - se__telefoNANDO : @supporter_roma @bonko89 Ma infatti manco Miretti è titolare. Ora non conosco tutte le formazioni titolari d'Europa… - supporter_roma : @calvanomario_ @SaverioTolomeo @Ern4Pel L’Atalanta intanto ha iniziato molto bene l’anno, poi vediamo. E ripeto che… -