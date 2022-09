Van Bronckhorst su Kvaratskhelia: ''Dobbiamo fermare quello col nome difficile'' (Di martedì 13 settembre 2022) Il tecnico dei Rangers indica nel goergiano il pericolo principale nella sfida di Champions contro il ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 13 settembre 2022) Il tecnico dei Rangers indica nel goergiano il pericolo principale nella sfida di Champions contro il ...

claudioruss : #Rangers, #VanBronckhorst in conferenza stampa: 'McLaughlin non giocherà, c'è McGregor! Per il #Napoli Osimhen grav… - 100x100Napoli : Van Bronckhorst presenta la gara con il Napoli in conferenza stampa - NapoliAddict : Van Bronckhorst: “Napoli? Squadra di qualità, Kvaratskhelia è speciale” #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | A… - NuovaSquadraFC : @GoalItalia 'Il ragazzo col nome difficile...' disse quello che si chiama Giovanni VAN BRONCKHORST! ?? - cn1926it : #Rangers, #VanBronckhorst in conferenza: “Il #Napoli è forte. Occhio a #Kvaratskhelia” -