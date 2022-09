Unione Comuni di Sassuolo: Concorso per 10 Posti come OSS (Di martedì 13 settembre 2022) L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Sassuolo ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 10 Figure Professionali come Operatore Socio Sanitario, per l’Istituzione dei Servizi alla Persona, categoria B3. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno indeterminato. Si Comunica che di questi 10 Posti 3 sono riservati prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate. Bando di Concorso E' indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci Posti di operatore socio sanitario (O.S.S.) categoria B3 a tempo indeterminato e pieno, del comparto funzioni locali, da assegnare all'Istituzione dei servizi alla persona dell'Unione dei Comuni del ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 13 settembre 2022) L’deidel Distretto Ceramico diha indetto unPubblico per la ricerca di 10 Figure ProfessionaliOperatore Socio Sanitario, per l’Istituzione dei Servizi alla Persona, categoria B3. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno indeterminato. Sica che di questi 103 sono riservati prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate. Bando diE' indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di diecidi operatore socio sanitario (O.S.S.) categoria B3 a tempo indeterminato e pieno, del comparto funzioni locali, da assegnare all'Istituzione dei servizi alla persona dell'deidel ...

