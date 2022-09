Scuola al via tra nuovi edifici, risparmio energetico e senza dimenticare il Covid (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È cominciato oggi per tutti gli studenti l’Anno scolastico 2022/2023, dopo il prologo di ieri al Convitto nazionale “Pietro Giannone”. Le lezioni sono iniziate con qualche certezza ma anche con molti punti di domanda. La certezza principale riguarda la fine della Dad, mentre il clima di dubbi che comunque si respirava aveva a che fare con i problemi della logistica e della settimana corta. Il sindaco Clemente Mastella, puntuale all’appuntamento con la prima campanella alla Nicola Sala e alla Federico Torre, è stato accolto dal neo dirigente scolastico Edoardo Citarelli. Il primo cittadino ha voluto rivolgere i suoi auguri a tutti coloro che lavorano nella Scuola e a tutti i ragazzi e alle ragazze chiamati a frequentarla. “Auspico un anno scolastico sereno e proficuo per gli studenti e che non sia turbato dalla pandemia. Sono molti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È cominciato oggi per tutti gli studenti l’Anno scolastico 2022/2023, dopo il prologo di ieri al Convitto nazionale “Pietro Giannone”. Le lezioni sono iniziate con qualche certezza ma anche con molti punti di domanda. La certezza principale riguarda la fine della Dad, mentre il clima di dubbi che comunque si respirava aveva a che fare con i problemi della logistica e della settimana corta. Il sindaco Clemente Mastella, puntuale all’appuntamento con la prima campanella alla Nicola Sala e alla Federico Torre, è stato accolto dal neo dirigente scolastico Edoardo Citarelli. Il primo cittadino ha voluto rivolgere i suoi auguri a tutti coloro che lavorano nellae a tutti i ragazzi e alle ragazze chiamati a frequentarla. “Auspico un anno scolastico sereno e proficuo per gli studenti e che non sia turbato dalla pandemia. Sono molti ...

