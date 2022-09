Sai qual è la macchina più veloce al mondo? No, la Ferrari non ha questo primato (Di martedì 13 settembre 2022) É appena stata proclamata la macchina più veloce del mondo. Ma di quale veicolo stiamo parlando? Scopriamolo insieme. Molto simile a un jet da combattimento, poco tempe fa è diventata l’auto di serie più veloce del mondo, ma ovviamente il suo costruttore pensa che questo modello possa essere ulteriormente migliorato. Il marchio di Richland, Washington, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 13 settembre 2022) É appena stata proclamata lapiùdel. Ma die veicolo stiamo parlando? Scopriamolo insieme. Molto simile a un jet da combattimento, poco tempe fa è diventata l’auto di serie piùdel, ma ovviamente il suo costruttore pensa chemodello possa essere ulteriormente migliorato. Il marchio di Richland, Washington, L'articolo NewNotizie.it.

FrancaVincenzi1 : @BombitaDarin ...sai Ricardo qual'e ' stato il Mio maggior ' vantaggio' nell' esserMi innamorata di Te ?...la Mia s… - albanonchiara : @iamrsweasley Sai qual è la parte peggiore? Che la mia sede è in un'altra città dispersa del veneto?? - MarythecatI : @diehexe68 Certo , fidati ! A me é accaduto . E sai qual é la cosa più bella ? Che ne sono rimasta indifferente … p… - mchlsllvn97 : RT @mercedesbozzoli: Sai qual è l'unico modo per misurare quanto ami qualcuno? No. Quando lo perdi [ ?? web ] - guge0702 : @tancredipalmeri Che sia stato introdotto per punire la Juve no, ma che tutti abbiano pensato che da quel momento l… -