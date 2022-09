Rangers-Napoli, Spalletti: “Sarà una bolgia. I tifosi ci mancheranno. Gioca Simeone” (Di martedì 13 settembre 2022) Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia di Rangers -Napoli, secondo appuntamento di Champions league per gli azzurri. Luciano Spalletti parla alla vigilia di Rangers -Napoli. Le due formazioni si sfidano nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League: Con un giorno di riposo in più dopo la sofferta vittoria sullo Spezia, ma anche con uno in meno prima della super-sfida contro il Milan che segnerà la fine del primo, intensissimo mese di stagione prima della sosta per le nazionali. Spalletti spiega come il Napoli affronterà la delicata trasferta di Glasgow contro i Rangers : “Il fatto di avere un giorno in più per preparare la partita ci permetteva di avere un allenamento in più che sarebbe stato importante. Dall’altro ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 settembre 2022) Lucianoha parlato alla vigilia di, secondo appuntamento di Champions league per gli azzurri. Lucianoparla alla vigilia di. Le due formazioni si sfidano nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League: Con un giorno di riposo in più dopo la sofferta vittoria sullo Spezia, ma anche con uno in meno prima della super-sfida contro il Milan che segnerà la fine del primo, intensissimo mese di stagione prima della sosta per le nazionali.spiega come ilaffronterà la delicata trasferta di Glasgow contro i: “Il fatto di avere un giorno in più per preparare la partita ci permetteva di avere un allenamento in più che sarebbe stato importante. Dall’altro ...

