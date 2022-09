Primo giorno nel caos tra proteste e docenti che mancano (Di martedì 13 settembre 2022) Prima campanella dell'anno scolastico tra proteste e disguidi. A Roma e nel Lazio, ieri, sono stati parecchi gli istituti che hanno riaperto scegliendo di anticipare il ritorno sui banchi rispetto alla data stabilita dal calendario regionale. La ripartenza in presenza senza più mascherine e distanziamenti è cominciata con la mobilitazione della Rete degli Studenti Medi e dell'Unione degli Universitari davanti a numerosi istituti della città - dal liceo Albertelli al Cavour - dopo il flash-mob della sera prima sotto Viale Trastevere. 100 proposte per l'istruzione, la sintesi del loro manifesto indirizzato ai candidati politici, perché «dopo due anni di pandemia, i ragazzi - hanno spiegato - tornano nelle classi, in piena campagna elettorale, senza sentire alcuna risposta dalla politica». Dalla richiesta di arrivare al 5% del PIL in istruzione all'abolizione dei Percorsi ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) Prima campanella dell'anno scolastico trae disguidi. A Roma e nel Lazio, ieri, sono stati parecchi gli istituti che hanno riaperto scegliendo di anticipare il ritorno sui banchi rispetto alla data stabilita dal calendario regionale. La ripartenza in presenza senza più mascherine e distanziamenti è cominciata con la mobilitazione della Rete degli Studenti Medi e dell'Unione degli Universitari davanti a numerosi istituti della città - dal liceo Albertelli al Cavour - dopo il flash-mob della sera prima sotto Viale Trastevere. 100 proposte per l'istruzione, la sintesi del loro manifesto indirizzato ai candidati politici, perché «dopo due anni di pandemia, i ragazzi - hanno spiegato - tornano nelle classi, in piena campagna elettorale, senza sentire alcuna risposta dalla politica». Dalla richiesta di arrivare al 5% del PIL in istruzione all'abolizione dei Percorsi ...

